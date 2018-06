Open Day nelle scuole d'infanzia sammarinesi

Porte aperte nelle scuole dell'Infanzia della Repubblica. Un Open Day per far conoscere le strutture e gli ambienti e incontrare gli insegnanti alle famiglie dei bambini che inizieranno a frequentare l’anno scolastico 2018-2019.

Nel pomeriggio in quasi tutti i plessi di San Marino accolti appunto genitori e bambini. Per i piccoli è stata un'occasione per un primo approccio con questo nuovo ordine di scuola.

Per i plessi di Dogana, Falciano e Città l'open day previsto per giovedì prossimo (7 giugno).