160 biologi marini italiani riuniti a Cesenatico per la salute delle acque

Sono studiosi provenienti da tutte le regioni, università ed enti di ricerca italiani, i biologi che si sono dati appuntamento a Cesenatico per 5 giorni di lavoro. L'occasione per fare il punto sullle condizioni dei mari italiani ma anche sui cambiamenti climatici e i loro effetti sull'ambiente, per affrontare i temi della biodiversità, le condizioni di vita dei cetacei, le opportunità e i passi in avanti dell'acquacoltura.



Significativa la presenza di numerosi giovani biologi,autori di relazioni e panel di grande interesse, a testimonianza anche delle vivacità della biologia marina in Italia



Particolarmente interessante il confronto sull'acquacoltura, le tecniche di allevamento a basso impatto ambientale, la crescente qualità delle produzioni e l'introduzone di nuove specie allevate.



Nel servizio l'intervista ad Attilio Rinaldi, presidente centro di ricerche marine e a Giuseppe Lembo, presidente COISPA tecnologia & ricerca.





Sergio Barducci