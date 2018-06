6 giugno 1984: inventato il videogioco Tetris

Incastrare blocchi diversi che piovono dall'alto per formare delle linee. È questo il concetto alla base del Tetris, uno dei giochi più popolari di tutti i tempi.



L'inventore è il programmatore russo Aleksej Pažitnov, che lo elaborò mentre stava lavorando ad un test d'intelligenza sul computer sovietico "Electronika 60". Si rese conto che il programma poteva essere trasformato in un gioco creativo ed ebbe l'intuizione di trasformarlo in un videogame.



Nel gioco i tetramini, figure composte da quattro lati, calano dall'alto in un gioco di incastri. L'intuizione di Pažitnov fu di far sparire le linee orizzontali complete per lasciare spazio ad altri mattoncini. Il suo collega Vadin Gerasimov presentò il progetto all'IBM che lo implementò per i suoi pc.



Pažitnov però non brevettò mai la sua idea, permettendo ad altri di trarne vantaggio. Prima di tutti fu la Nintendo che, annettendo gratuitamente il gioco alla sua storica console Game Boy, lo trasformò in un fenomeno di massa.



Innumerevoli le versioni del gioco diffuse oggi, dalle prime console, a quelle più recenti, fino alle moderne versioni per smartphone.