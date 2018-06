I Carabinieri di Rimini festeggiano il 204° anniversario della fondazione dell'Arma

Ieri pomeriggio la manifestazione in forma militare solenne

Castel Sismondo ha ospitato la cerimonia militare per il 204° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, svolta alla presenza del Prefetto di Rimini, Gabriella Tramonti, di Autorità Civili, Militari e Religiose della Provincia, rappresentanze delle sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri e Forestali della Provincia, oltre ai militari in servizio con i loro familiari.



La celebrazione della fondazione dell'arma ha visto schierato un Battaglione Carabinieri composto da una Compagnia Carabinieri in Grande Uniforme Storica, una Compagnia di Comandanti di Stazione della Provincia di Rimini, una Compagnia del Gruppo Carabinieri Forestali ed un Plotone di specialità composto da personale in uniforme per servizi di Ordine Pubblico, Carabiniere di quartiere ed Elicotteristi del 13° Nucleo di Forlì-Cesena.

Durante la cerimonia sono state inoltre consegnate le ricompense ai Carabinieri che si sono particolarmente distinti nello svolgimento dei compiti istituzionali.



Ringraziamenti infine da parte del Comandante Provinciale, il Tenente Colonnello Giuseppe Sportelli, che nel corso del suo intervento, ha fatto cenno ai dati relativi ai risultati operativi conseguiti dai Reparti territoriali dell’Arma.



Silvia Sacchi