La Cdls ricorda Pierre Carniti in una lettera ad Annamaria Furlan (Cisl)

Il cordoglio della Cdls per la scomparsa di Pierre Carniti. “Ci lascia un uomo onesto e intelligente e un infaticabile difensore delle idee di libertà e di giustizia”. E’ un passo della lettera che il segretario Gianluca Montanari, ha inviato alla leader della CISL Annamaria Furlan dopo la morte dello storico ex segretario cislino. Montanari ricorda le parole che Carniti scrisse un anno fa nella sua ultima lettera pubblica: “Io resto un uomo della speranza e che il sindacato abbia ancora una funzione essenziale da esercitare, per realizzare più equità sociale, migliori condizioni di lavoro e di vita, garantire un importante pilastro della democrazia”. “Parole che ci aiutano a proseguire - si legge nel messaggio di cordoglio - sul cammino della partecipazione e della democrazia sindacale, quali valori imprescindibili della nostra azione comune"