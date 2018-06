Fiume Marano: ancora scarichi sospetti. Il Capitano Gasperoni: "Partiranno le denunce"

Giunta di Castello e Dipartimento Prevenzione si stanno già muovendo per i rilievi

I residenti di Faetano hanno segnalato la presenza di residui inquinanti nel Fiume Marano, nella zona adiacente a Strada Campo del Fiume. Una schiuma bianca sta inquinando le acque emanando un forte odore, tale da causare bruciore agli occhi a chi si avvicina.



Non è la prima volta che si notano scarichi sospetti nelle acque del fiume. La Giunta di Castello di Faetano aveva già inoltrato diverse segnalazioni agli uffici preposti, che hanno monitorato la situazione. La Segreteria al Territorio si è attivata subito e assieme al Dipartimento Prevenzione ha già effettuato analisi sulle acque. Si attendono i risultati



"Partirà sicuramente una denuncia, perchè questo stato di cose non è tollerabile" ci dice il Capitano di Faetano Fanny Gasperoni. "Nel Castello", aggiunge, "ci sono tante aziende virtuose, ma probabilmente qualcuna non opera nel rispetto dell'ambiente causando gravi danni ai residenti".