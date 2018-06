Riminiwellness conferma i numeri dello scorso anno

La 13 esima edizione che si è conclusa alla fiera di Rimini, conferma le aspettative. Per un settore, il wellness, che in Italia coinvolge ogni anno 18 milioni di persone per un giro di affari di 10 mld di euro.



In Fiera erano presenti più di 400 aziende, su 170 mq tra indoor e outdoor.

Tante le partecipazioni internazionali: da Russia, Serbia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Germania ma anche estremo Oriente.



La manifestazione va in archivio con 50 tra corsi e certificazioni, 200 convegni; 1500 ore di lezione 1900 singole sessioni di allenamento. Evento che ha coinvolto anche i 20 km di costa con feste e competizioni.