"Ti parlo di noi": a Villa Manzoni il nuovo romanzo di Sergio Barducci

Arriva oggi alle 20.30 a Villa Manzoni "Ti parlo di noi", il libro più intimo e personale del giornalista e scrittore Sergio Barducci. Nelle sue pagine il racconto della dolorosa vicenda del fratello e della sua famiglia, una storia di droga e tossicodipendenza ambientata nella Cesenatico degli anni '80. La storia racconta una famiglia per bene e, in particolare, coinvolge due fratelli: il più piccolo vittima della droga e della dipendenza e il maggiore impegnato a proteggerlo da quel “dolore evitabile”. Dopo il debutto in un gremito Teatro Comunale di Cesenatico, San Marino è solo uno degli appuntamenti in programma con il pubblico, previsti in tutta Italia da Cesena, a Rimini, San Marino, Roma e Bologna.