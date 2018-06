Ufficio Filatelico e Numismatico: lo sportello riapre con 4 giorni d'anticipo

Riapre lo sportello dell'Ufficio Filatelico e Numismatico dopo le polemiche - registrate soprattutto sui social - sollevate dalla sua chiusura, per una settimana, dovuta alla malattia del personale, che non consentiva di svolgere i regolari orari di vendita. L'Ufficio riapre con 4 giorni di anticipo sulla data prevista del 10 giugno. Entro questo mese, fa sapere la Direzione generale della Funzione Pubblica, l'orario sarà modificato per garantire l’apertura anche nelle giornate di sabato e domenica per il periodo di maggiore afflusso turistico. Intanto, scusandosi nuovamente per la sospensione del servizio, la Direzione comunica di "avere promosso verifiche interne per valutare eventuali mancanze o inefficienze di tipo organizzativo che possano essere fonte di responsabilità disciplinare con applicazione delle conseguenti sanzioni".