9 studenti della International School of Vienna sul Titano

Scambio culturale studenti della Scuola Secondaria Superiore di San Marino e della

International School di Vienna

Sono austriaci, inglesi, keniani, slovani, svedesi, italiani, tedeschi e ungheresi i nove studenti dell'International School di Vienna, ospiti della Scuola Secondaria Superiore di San Marino e delle famiglie degli allievi per uno scambio culturale tra le due realtà scolastiche.

L'esperienza, patrocinata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e per l’Istruzione, con il sostegno dell’Ambasciata di San Marino a Vienna, si rivolgerà in particolare alla scoperta della realtà storico e istituzionale della Repubblica.

I ragazzi, sul Titano da ieri, sono stati accolti dal Segretario di Stato per l’Istruzione Marco Podeschi e si tratterranno fino a lunedì prossimo, quando saranno poi ricevuti in udienza dai Capitani Reggenti.

Il soggiorno a San Marino segue l’analoga esperienza vissuta dai 14 studenti sammarinesi che lo scorso febbraio sono stati a Vienna ospiti della VIS.