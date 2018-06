"Alla Pari": un corso di autodifesa femminile

Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, insieme alle Istituzioni, presenta il progetto formativo di autodifesa femminile “Alla Pari”

La sicurezza personale femminile al centro del progetto formativo di autodifesa "Alla Pari".

Nel pomeriggio alle ore 18.30 verrà presentato nella Sala Conferenze di Cassa di Risparmio (in Palazzo SUMS, Via G. B. Belluzzi, 1 San Marino) dai rappresentati delle Istituzioni coinvolte, ovvero Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e per la Sanità, il Corpo della Gendarmeria, l’Authority e la Commissione per le Pari Opportunità di San Marino.

Il corso di autodifesa femminile, promosso da Cassa di Risparmio come progetto di welfare aziendale, è inizialmente riservato alle dipendenti della Banca, ma da settembre verrà esteso a tutte le donne sammarinesi.

"Alla Pari" si prefigge di offrire una nuova e più completa valutazione dell’ambiente esterno, attivando comportamenti più funzionali ed efficaci e sviluppando capacità di valutazione pre e post evento, con l'ausilio di strumenti tecnico-pratici utili a ridurre i danni correlati ad un’eventuale aggressione.