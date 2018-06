Allerta meteo: in arrivo forti temporali

Scatta l'allerta maltempo sull'Emilia-Romagna: sono in arrivo forti temporali con vento e grandine. Da questa sera infatti, la regione "sarà interessata da condizioni di spiccata instabilità con fenomeni temporaleschi organizzati che a partire dall'Appennino si propagheranno verso la pianura. I temporali interesseranno l'intero territorio regionale nella giornata di domani e localmente risulteranno di forte intensità, con punte di precipitazioni cumulate tra 50 e 100 millimetri, con associata grandine e raffiche di vento", avvisa la Protezione civile regionale. In Romagna si attende la caduta di circa 30 millimetri d'acqua cumulati nelle 24 ore. La Protezione civile segnala anche che proseguono le attività di collaudo della diga di Mignano ed è attiva la fase di preallerta per rischio idraulico a valle. Rimangono in essere le fasi operative previste dai piani comunali di protezione civile per i Comuni di Vernasca, Lugagnano Val d'Arda, Castell'Arquato, Alseno, Fiorenzuola d'Arda, Cortemaggiore, Besenzone, San Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda.