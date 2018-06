Comitato di Bioetica: "Una corretta informazione è essenziale per la salute"

Contrastare le fake news e fermare la diffusione dei farmaci contraffatti. Sono stati questi alcuni dei temi centrali su cui si è riunito ed ha discusso il Comitato di Bioetica Sammarinese. L'obbiettivo è garantire strumenti non solo per eliminare le false notizie che riempiono la rete ma anche e soprattutto permettere alle persone di poterle riconoscere. “Sono preoccupata anche dai finti esperti” spiega la vice presidente dei giornalisti agricoli europei Lisa Bellocchi. Ovvero tutti quelli che in televisione o in rete fingono competenze che non hanno.



Il Comitato ha continuato a trattare anche il tema delle cure palliative e l'assistenza ai malati terminali. Sul tema, che prevederà altri incontri, era iniziato un confronto dal febbraio scorso dopo che il Consiglio Grande e Generale si era espresso con voto unanime sul cosiddetto fine vita.



Nel video intervista a Lisa Bellocchi, vice presidente dei giornalisti agricoli europei