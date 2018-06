Commissione per le Politiche Territoriali. Online i piani approvati per il 2018

La Commissione per le Politiche territoriali si è riunita ed ha reso noto in un comunicato stampa le pratiche visionate.



Quattro i progetti passati in adozione preliminare, riguardanti le zone di Acquaviva, San Giovanni, La Ciarulla e Faetano Fiume.



Cinque i progetti approvati definitivamente, riguardanti varianti ai piani particolareggiati presso la piscina di Borgo Maggiore, Valdragone, zona Lacca a Faetano, zona Poggio a Chiesanuova e nel Centro Storico in Città.



Autorizzate anche due delibere di orientamento, riguardanti le zone di Faetano e Chiesanuova.