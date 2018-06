Domani ultimo giorno di scuola. Tutti gli studenti dell'ultimo anno delle superiori ammessi alla maturità

Arriva la fine della scuola per tutti gli studenti sammarinesi, tra cui i 585 della Scuola Secondaria superiore. Anche quest'anno si chiuderà con una nuova edizione di "Dolores forever", i giochi all'insegna del divertimento in onore della professoressa Dolores Leardini.



Per gli alunni dell'ultimo anno in vista gli esami di maturità. Tutti i 100 studenti quest'anno sono stati ammessi a sostenere l'Esame di Stato. L'ultimo anno è stato frequentato da 52 allievi del Liceo Scientifico, 22 del Liceo Linguistico, 16 del Liceo Classico e 10 del Liceo Economico.



Per loro la prima prova scritta di italiano sarà il 20 giugno, seguita dalla seconda prova il 22 giugno e la terza il 25 giugno.



Comunicato stampa Scuola Secondaria Superiore