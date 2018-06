Il Grand Hotel di Rimini compie 110 anni

Il Grand Hotel di Rimini, luogo fisico e immaginifico grazie ad Amarcord e a Fellini, monumento nazionale dal '94, compie 110 anni e li celebra con una serie di iniziative allargate alla città. Luglio sarà il mese del grande anniversario, con due giornate dedicate al compleanno: giovedì 5, anteprima della Notte Rosa, in abito da sera sulla terrazza saranno rievocati fasti e turismo dell'alta società degli Anni Venti e della Belle Epoque. "Quando si entra al Grand Hotel di Rimini si percepisce di essere dentro la storia. È molto più di un hotel, è un monumento e un mito - commenta Paola Batani, ceo di Batani Select Hotels - Quando mio babbo Antonio decise di comprarlo, eravamo convinti che questo hotel fosse davvero il più bello che potesse esserci. Per mio padre era come una bella donna, da conquistare". "Chi viene a Rimini - dice il sindaco Andrea Gnassi - fa un viaggio per arrivarci ma, una volta qui, attraversa in cammino luoghi fisici e luoghi dell'anima. Rimini come Ulisse senza particolare fretta di tornare a Itaca a goderci la pensione. E il Grand Hotel è il veliero di un viaggio che non finisce mai". "Se siamo primi in Europa, se l'anno scorso oltre 57 milioni di turisti ci hanno scelto come meta di vacanza - sottolinea l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini - lo dobbiamo anche a luoghi come questo che testimoniano la capacità di fare squadra di chi lavora da anni nel settore col sostegno delle istituzioni e l'obiettivo di fare dell'Emilia-Romagna un'esperienza unica in tutti i sensi".