Piersanti Mattarella: ritratto di un martire della lotta alla Mafia

Ieri ha suscitato polemiche, l'incertezza del Presidente del Consiglio Conte, nel ricordare la figura del fratello del Presidente della Repubblica

Era il giorno dell'Epifania del 1980, quando un killer uccise Piersanti Mattarella, con 8 colpi di pistola. Il primo a soccorrerlo fu il fratello Sergio; l'istantanea – di quel momento drammatico – divenne un simbolo del prezzo altissimo, che può pagare, chi dice “no” alla Mafia. A volte, in una foto, può essere scritto il destino di una persona. E quel 6 gennaio cambiò la vita di Sergio, che - da tranquillo professore universitario -, raccolse l'eredità politica del fratello maggiore, fino a divenire Capo dello Stato. Piersanti Mattarella – figlio di un alto esponente della Democrazia Cristiana - nacque nel 1935, a Castellamare del Golfo, in provincia di Trapani. Laurea in giurisprudenza alla Sapienza, esponente dell’Azione Cattolica. Alla fine degli anni Cinquanta tornò in Sicilia e iniziò a fare politica con la DC; prima come consigliere comunale di Palermo, poi assessore regionale, infine la nomina a Presidente della Regione. Eliminazione di qualsiasi tipo di clientelismo, rinnovamento dell'apparato, lotta contro la criminalità organizzata: queste le linee guida della sua azione. Nel 1979, quando il deputato comunista Pio La Torre accusò l’assessorato all’Agricoltura siciliano di essere corrotto dalla mafia, Piersanti si unì a lui, richiedendo maggiore trasparenza e legalità. Fu in quel giorno, forse, che venne decisa la sua condanna a morte. Nonostante gli esecutori materiali non siano mai stati identificati con certezza, furono condannati in via definitiva boss di Cosa Nostra come Salvatore Riina e Bernardo Provenzano.