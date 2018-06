Scuola: gli insegnanti delle elementari chiedono di essere ascoltati e valorizzati

Gli insegnanti delle elementari chiedono di essere ascoltati e valorizzati. E' l'Usl a farsi portavoce della categoria in un periodo di cambiamenti e di spending review all'orizzonte. I docenti spiegano di avere sempre meno tempo per le attività didattiche a favore, invece, di compiti burocratici e amministrativi, tra moduli da compilare e relazioni da consegnare. Questo toglie tempo, affermano, alla progettazione didattica.



Novità come il badge e il registro elettronico, per il sindacato, non bastano. Gli insegnanti lamentano la mancanza di dialogo con la direzione delle scuole. E il collegio docenti, proseguono, “è divenuta una mera riunione” in cui sono trasmesse “disposizioni e comunicazioni”, senza poter fare proposte per la formazione.



La mancanza di sostituzioni, poi, “rende difficile mantenere alti livelli qualitativi”. C'è preoccupazione per la revisione della spesa che potrebbe portare a diminuzioni degli orari di lavoro. La categoria ha giudicato costruttivo il recente incontro con il segretario di Stato all'Istruzione, Marco Podeschi, e resta in attesa di risposte per il futuro.



mt



Leggi il comunicato integrale