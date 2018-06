Arrivederci a Settembre: ultimo giorno di scuola anche alle elementari di Borgo Maggiore

Ultimo giorno di scuola per gli studenti sammarinesi tra recite, merende e auguri. Gioia, ma anche dispiacere per chi ha concluso un percorso di studi.

E' il momento più atteso dagli studenti. E' la fine della scuola.

Non riescono a contenere la gioia i piccoli sammarinesi delle elementari.

Ma c'è anche chi pensa che nel periodo estivo non rivedrà più le insegnanti.

Niente studio per oggi, solo divertimento.

Promossi o bocciati? Tutti bravissimi i piccoli delle elementari. E sono stati “promossi” anche tutti i 100 studenti che hanno frequentato il quinto anno dei Licei, ammessi a sostenere l’Esame di Stato il prossimo 20 giugno con la prima prova scritta.

E per chi è all'ultimo anno anche delle elementari, speranze e auguri sinceri.

Ma non mancano anche timori e paure.

Intanto, prima di pensare a settembre, davanti a loro l'estate.



Siamo andati all'uscita delle elementari di Borgo Maggiore per raccogliere le voci dei piccoli.

Nel video le interviste.



Silvia Sacchi