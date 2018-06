Al CFP la premiazione del concorso artistico “Love Speech - provocazioni d’Amore”

Si è svolta questa mattina – in occasione dell'ultimo giorno di scuola – la premiazione delle opere del concorso artistico “Love Speech - provocazioni d’Amore” realizzate durante l'anno dagli Allievi del CFP. Il tema del concorso è legato alla campagna promossa dal Consiglio d’Europa “No Hate Speech Movement” - che pone l’attenzione sul tema centrale del contrasto ai discorsi all’odio - e propone la rappresentazione dell’amore attraverso l’arte, in tutte le sue possibili e molteplici forme, utilizzando come immagine un disegno realizzato da un Allievo di 3°A. All'evento - oltre ad allievi e docenti - erano presenti Mimma Zavoli e Vanessa D’Ambrosio, gli ex Capitani Reggenti che hanno promosso la campagna “No Hate Speech”, i rappresentanti della Segreteria di Stato al Lavoro e Industria Stefano Ciacci e Gemma Cesarini, ed infine il poeta Checco Guidi, che – nel corso della mattinata - ha declamato alcune sue poesie e composto e dedicato al CFP una poesia per l’occasione dal titolo “Chi ch’l’odia”.