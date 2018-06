Premiati alle Scuole Medie i migliori lettori dell'anno scolastico 2017 /2018

Si è svolta mercoledì mattina presso la palestra della Scuola Media di Fonte dell'Ovo e l'Auditorium LittleTony (ex Sala Polivalente) di Serravalle, la premiazione del concorso “Studente appassionato alla lettura”, giunto per la sede di Fonte dell'Ovo alla 3a edizione e per quella di Serravalle alla 5a.

Il riconoscimento viene assegnato agli autori dei commenti elettronici più significativi - selezionati da alcuni insegnanti - rilasciati dopo la lettura e la riconsegna dei libri presso la biblioteca scolastica.

Oltre 600 gli alunni che hanno letto più di 3000 libri, giallo/horror e l'avventura/fantasy i generi più apprezzati dai ragazzi, secondo il sistema informatico bibliotecario.

A questo link tutti i dati, le classifiche e le foto.