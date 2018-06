Cemec: focus sulle linee guida europee in caso di catastrofe

All'ospedale di Stato il corso di Enrico Bernini Carri, sulle linee guida europee per la medicina della catastrofi. Obiettivo è lo sviluppo di competenze tali da poter gestire una maxiemergenza sia sotto l'aspetto organizzativo, sia sotto quello logistico-sanitario. Vengono così forniti elementi di informazione e di valutazione, per conoscere le linee guida da seguire in caso di catastrofe, per valutare la gravità e adeguare, dove è possibile, una efficace macchina dei soccorsi.