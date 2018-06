A Domagnano si insegna l'etica militare: valore fondamentale è il rispetto

Il rispetto come valore principale, anche se si è in guerra o in una situazione di conflitto. A Domagnano si è parlato di etica militare, in un seminario organizzato dal Comando superiore delle milizie e rivolto agli ufficiali dei corpi militari sammarinesi. Il generale di brigata dell'Esercito italiano Fulvio Poli, relatore della lezione teorica, ha ripercorso i passaggi dell'evoluzione della disciplina bellica, dall'antica tradizione dei samurai agli scontri tra coloni e nativi americani, fino ai più recenti conflitti della storia moderna europea. L'etica si basa su tre pilastri fondamentali: il rispetto dei commilitoni, dell'avversario e della società civile. Tre valori che diventano regole ferree specie in situazioni di conflitto armato e che, oggi, sono fondamentali per tutti i giovani che entrano nelle forze militari della Repubblica.



Mauro Torresi



Nel servizio, le interviste al generale di brigata Fulvio Poli (Esercito italiano) e al colonnello Corrado Carattoni (ispettore generale del Comando superiore delle Milizie)