Rimini: liberata la tartaruga Fortuna, ma resta l'incubo plastica nei mari

A Rimini gli ambientalisti danno l'esempio e si ritrovano per pulire spiaggia e scogli.

Si era spiaggiata a Cesenatico, ma è stata curata ed ora è tornata in acqua. Fortuna, un esemplare di tartaruga caretta caretta, è stata restituita al mare. Dovrebbe avere tra i 15 e i 16 anni, spiegano gli esperti del centro di recupero per le tartarughe marine di Riccione che l'hanno fatta tornare in salute e liberata a Rimini.



Dopo essere stata rilasciata, Fortuna ha cercato di orientarsi per poi arrivare subito in acqua, sotto agli occhi curiosi di grandi e piccoli. C'è, però, da fare i conti con i rifiuti in mare. Per questo gli ambientalisti si sono ritrovati per pulire sabbia e scogli. E' il progetto europeo Clean Sea Life.



Mauro Torresi



Nel servizio, le immagini del rilascio di Fortuna, le voci della gente e dei bimbi e le interviste a Sauro Pari (presidente Fondazione Cetacea onlus), Antonio Brandi (vice presidente Wwf Rimini) e Marco Gennari (associazione Anpana Rimini)