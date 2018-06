Frequenze tv. Comunicato di San Marino Rtv

A seguito di notizie pubblicate da alcuna stampa senza le opportune verifiche del caso, occorre ricordare che né la Repubblica di San Marino né l'Albania hanno sottoscritto l'accordo proposto nel Montenegro l'ottobre scorso in quanto inadeguato alle esigenze di entrambi gli Stati. È totalmente falso e fuorviante asserire quindi che sul documento in questione vi siano le firme del governo sammarinese e di quello albanese, come è peraltro ben noto alla ITU di Ginevra, competente per l'assegnazione delle frequenze televisive.