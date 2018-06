Sanità, i medici lanciano l'allarme: “Presto non riusciremo a garantire i servizi”

I medici dell'Ospedale di Stato rinnovano le proprie preoccupazioni per la situazione in cui versa da tempo la sanità del Titano. Da ultimo la “fuga” di due cardiologici e un ortopedico. A breve, scrive l'Asmo, ci “si troverà nell’incapacità di garantire il regolare svolgimento dei servizi”. Timori anche per la possibile riduzione dell’orario di lavoro prevista per tutta la Pubblica Amministrazione di cui l’ISS è parte. E nonostante una situazione non rosea, la politica, ad oggi, non ha dato risposte efficaci. Di qui l'invito a tutte le forze politiche a cercare quanto prima soluzioni immediate e strutturate per una messa in sicurezza dell’ISS.



fm