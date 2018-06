A Singapore attesa per il vertice Kim Jong-un e Trump

La preghiera del Papa per l'esito del summit

Il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente americano Donald Trump sono arrivati a Singapore dove martedì saranno protagonisti dello storico vertice sulle Coree. Per primo è atterrato il numero uno di Pyongyang con una delegazione di 7 aerei; dopo 17 ore dalla partenza anticipata dal Canada e un imprevisto giro perfino sopra Venezia, anche l'atterraggio dell'Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti. L'organizzazione del summit costa 20 milioni di dollari, che pagherà Singapore, come ha detto il premier Lee Hsien Loong. Il Papa all'Angelus si è augurato che l'incontro 'assicuri un futuro di pace per la penisola coreana e per il mondo'.