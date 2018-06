Comites: "Il Consiglio prenda in esame le due proposte di legge"

Incontro con la stampa con il consigliere regionale Giorgio Pruccoli "sostegno alle istanze"

Sollecitare la politica ad una risposta concreta alle proposte di legge nel novembre dello scorso anno, ossia la richiesta di modifica della legge sulla cittadinanza e quella sul diritto di voto. Affinché il Consiglio Grande e Generale le prenda in esame, il Comites ha oggi incontrato la stampa insieme al Consigliere regionale PD Giorgio Pruccoli, che con la senatrice Laura Garavini ha da subito dimostrato vicinanza alle mozioni del Comitato degli Italiani Residenti all’estero (in sintesi la richiesta di eliminare la rinuncia alla cittadinanza d’origine come condizione per essere naturalizzati e quella di estendere il voto per le giunte di Castello a chi vi risiede da almeno cinque anni). Un sostegno scaturito recentemente in una risoluzione presentata all'Assemblea legislativa.



Sentiamo nel video il vicepresidente Comites Alessandro Amadei parlarci dell'incontro avuto con i Capitani Reggenti e successivamente il consigliere Giorgio Pruccoli, sul significato della risoluzione presentata all'assemblea legislativa dell'Emilia Romagna a sostegno dei due progetti di legge.