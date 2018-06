“Sull’abusivismo commerciale non retrocediamo di un millimetro”: il Comune di Rimini si prepara a contrastarlo

Entra in attività il servizio anti abusivismo commerciale che, portato avanti dallo speciale Nucleo Operativo Antiabusivismo Commerciale della Polizia municipale di Rimini, da metà maggio avrà il compito di contrastare ogni forma di abusivismo

È partito il servizio per contrastare abusivismo commerciale del Nucleo Operativo Antiabusivismo Commerciale della Polizia municipale di Rimini.

Da inizio mese è stato predisposto il dispiegamento dell’intera strategia integrata, cioè una modalità di intervento non mirata solamente a colpire il fenomeno dell’abusivismo commerciale in spiaggia ma anche ai fenomeni collaterali. L'operazione vedrà coinvolti 21 uomini che compongono la forza attiva del Nucleo antiabusivismo, a cui verranno aggiunto un nuovo gruppo di operatori della Polizia Municipale con compiti specifici su pallinari e prostitute.

Obiettivo dello specifico progetto, a cadenza triennale e approvato e finanziato dall'amministrazione comunale di Rimini non solo il contrasto delle vendite in marina non autorizzate, ma si presterà anche una particolare attenzione al sovraffollamento degli appartamenti che ospitano soprattutto i venditori non autorizzati, fenomeno che ha portato negli scorsi anni a individuare e chiudere alcune decine di appartamenti che ospitavano mediamente ognuno 15 persone.



Silvia Sacchi



Nel video l'intervista a Jamil Sadegholvaad, Assessore alla Sicurezza Rimini