Dg Iss: al lavoro per fermare fuga medici, a presto i bandi per Ortopedia e Servizio farmaceutico

La Direzione Generale e il Comitato Esecutivo stanno cercando di dare risposte concrete alle esigenze manifestate dai professionisti medici. Così Andrea Gualtieri che interviene sulla fuga dei medici per ribadire che si sta lavorando a una normativa che vada incontro alle necessità della categoria.

Il 18 di giugno, scrive, sarà portato in approvazione il Piano del Budget, strumento essenziale nelle politiche sanitarie.



Entro il mese di luglio partirà il confronto sulle linee guida di revisione dell’Atto Organizzativo per migliorare l’assetto dell’intero Istituto per la Sicurezza Sociale.



Il Direttore Iss informa che nelle prossime settimane, saranno anche emessi i primi bandi internazionali per il reperimento di nuovi medici per la direzione di Ortopedia e del Servizio Farmaceutico. Contemporaneamente saranno emessi anche i bandi internazionali per il reperimento di personale medico per i reparti di Ginecologia, Pediatria, Cardiologia e Pronto Soccorso.



Così come sono state rafforzate le collaborazioni con le realtà sanitarie limitrofe.



"Interventi non più rinviabili - conclude Gualtieri - per questo siamo al fianco dei professionisti che operano ogni giorno per sollecitare il governo e le istituzioni"