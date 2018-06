Frequenze tv. Comunicato n. 2 della San Marino Rtv

Occorre precisare, poiché sul tema esiste ancora una notevole confusione, che non corrisponde al vero la voce non verificata che non vi siano mai state finora trattative in corso fra Italia e San Marino in merito alle frequenze tv.

Le trattative sono infatti iniziate ufficialmente oltre un anno fa e hanno coinvolto gli uffici competenti dei reciproci Governi.

In quella occasione é stata presentata la proposta italiana di trasferire nella poligonale (definita simpaticamente da certa stampa "poligono") balcanica le frequenze sammarinesi.

Questa proposta é stata poi respinta, al termine del primo tavolo delle trattative, da San Marino per ragioni comprensibili pressoché a chiunque, con il pieno accordo fra le due consociate Eras e Rai.