La Guardia di Rocca eccelle in Belgio al corso antiterrorismo

E' terminata la trasferta dei quattro militari del Reparto di controllo Territorio della Guardia di Rocca (un sottufficiale e tre graduati) che hanno partecipato, in Belgio, al Corso Antiterrorismo organizzato dall'International Police Association. L'attività si è sviluppata su molteplici prove operative di efficienza, giudicate da istruttori con esperienze acquisite nei reparti speciali dei loro Paesi, prove valorizzate anche dall'utilizzo di svariati modelli di armi lunghe al termine delle quali proprio un militare della Guardia di Rocca è stato premiato risultando il migliore dei novantasei partecipanti.



Tutti, in ogni caso, hanno ricevuto riscontri positivi da parte degli istruttori, per l'elevata preparazione nelle tecniche operative e di tiro. L'adesione a questa iniziativa, sottolinea una nota, si inserisce in un più ampio percorso che prevede: periodici addestramenti della Sezione Operativa del Corpo, in materia di ordine pubblico, difesa personale e primo intervento nelle minacce di terrorismo.