12 giugno: Giornata Mondiale contro lo sfruttamento minorile

Fu lanciata dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) nel 2002 per porre l'attenzione sulla diffusione del lavoro minorile. Secondo i dati dell'ILO sono 168 milioni i minori impiegati nel mondo, di cui 98 milioni solo nel settore agricolo e addirittura 85 milioni in lavori altamente rischiosi. Molti lavorano senza ricevere un salario. Il lavoro minorile è presente anche in Italia e riguarda 340.000 minori sotto i 16 anni, di cui 28.000 coinvolti in attività pericolose per la propria sicurezza e ai limiti dello sfruttamento. Dal 2000 il numero di bambini impiegati nel lavoro è diminuito di un terzo ma gli ultimi dati presentati mostrano una situazione allarmante. In Asia e nelle regioni del Pacifico sono 78 milioni i bambini impiegati.



Ogni anno il 12 giugno la giornata mondiale unisce governi, organizzazioni di imprenditori e lavoratori, la società civile e persone da tutto il mondo per rendere nota la difficile situazione in cui si trovano questi bambini e discutere su quali misure debbano essere adottate per poterli aiutare.