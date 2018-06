14 gruppi di turisti indonesiani fanno tappa in Repubblica

Il progetto di internazionalizzazione della Repubblica di San Marino "non può prescindere da un ampliamento e diversificazione dei flussi turistici – evidenzia in una nota la Segreteria di Stato per il Turismo

Fino ai primi di luglio sono previsti nuovi arrivi sul Titano.

Consueta cerimonia di benvenuto ieri all'Ufficio del Turismo per il primo gruppo arrivato ieri.

"L’essere riusciti ad attrarre questi nuovi flussi turistici, che si caratterizzano per la loro alta capacità di spesa – comunica la Segreteria di Stato per il Turismo - è la diretta conseguenza della implementazione di quella parte del piano di internazionalizzazione del Governo relativo alla promozione del settore turistico in sinergia con la rete diplomatica e consolare".

Dopo la cerimonia, molto apprezzata dai turisti asiatici, come riferito dagli operatori indonesiani, sono stati seguiti da una guida turistica che ha illustrato loro la storia e le tradizioni secolari sammarinesi.