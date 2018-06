E-Bike Fest nel finesettimana a Bagno di Romagna, Verghereto e Santa Sofia

Nel prossimo finesettimana, gli operatori turistici dei comuni di Bagno di Romagna, Santa Sofia e Verghereto, daranno vita al “E-Bike fest” dell'Appennino Tosco Romagnolo. Due giorni di eventi all'insegna della natura e del movimento.



E-Bike ovvero bicicletta a pedalata assistita. Consente anche a chi non è tanto allenato di affrontare sentieri nei boschi e salite e per gli appassionati c'è un'occasione da non perdere: il primo E-Bike Fest dell'appennino tosco romagnolo. Una due giorni dove oltre 40 strutture ricettive si sono messe assieme nell'organizzare la promozione del territorio.

Percorsi in bici ma anche passeggiate, attività all'aperto e momenti gastronomici con le eccellenze del territorio e tante proposte che attraverseranno l'appennino tosco-emiliano, dalla Valle del Bidente, al Fumaiolo e le Balze – località da sempre frequentata dai sammarinesi - fino alla Diga di Ridracoli.