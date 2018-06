Rimini: da settembre si vola per Sharm El Sheikh e Ibiza

Sharm El Sheikh e Ibiza: sono queste le nuove rotte che da settembre a inizio novembre partiranno dall'aeroporto 'Federico Fellini' di Rimini. Anche quest'anno il tour operator Eden Viaggi ha organizzato dei charter, che rappresentano un'occasione per chi vuole partire comodamente dalla Romagna, senza doversi sobbarcare trasferte verso altri scali. Tornano quindi le rotte verso le Baleari e ce n'è davvero per tutti i gusti: si potrà volare per Ibiza o raggiungere Formentera.



Per gli amanti della natura, invece, ci sono i voli per Minorca, mentre per chi cerca una vacanza comoda pronti anche i collegamenti per Maiorca. L'altra new entry di quest'anno è il Mar Rosso, con i voli diretti per Sharm El Sheikh. Le partenze, dal 9 settembre, saranno settimanali, con variazioni a seconda della destinazione. I voli sono abbinati ad un pacchetto vacanza che comprende il soggiorno in un villaggio, con trattamento 'all inclusive'.



Confermata rispetto allo scorso anno la Grecia, con i voli diretti per le isole di Kos e Rodi. "Questi voli rispondono al nostro obiettivo di collegare la Romagna con altre importanti mete turistiche - ha spiegato Leonardo Corbucci, ad di Airiminum, società che gestisce lo scalo riminese -, con evidenti benefici per l'aeroporto e il territorio. La nostra sfida è quella di creare un nuovo concetto di aeroporto, che sappia rispondere in maniera efficace alle reali esigenze di mobilità del nostro territorio, portando voli di linea e compagnie quali Ryanair ed altre. I voli di Eden Viaggi - ha concluso l'ad - vanno in questa direzione".