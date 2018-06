Allerta "gialla" per temporali e vento

Allerta meteo “gialla” per temporali accompagnati da raffiche di vento diramata dalla Protezione Civile dell'Emilia Romagna. Le precipitazioni sono previste a carattere di rovescio o temporale persistente di forte intensità e interesseranno inizialmente il settore centro-occidentale della regione per poi estendersi nel corso della notte alle province orientali. I temporali sul settore centro-orientale per giovedì sono previsti più persistenti con associate raffiche di vento.



Il servizio meteorologico dell'Arpae prevede tra i 10 ed i 20 millimetri di pioggia, con raffiche di vento tra 38 e 48 chilometri orari. Le temperature sono previste in diminuzione, specie nei valori massimi che oscilleranno tra 23 e 26°C. Venerdì sarà una giornata variabile, con alternanza di schiarite ed annuvolamenti. Per i prossimi giorni, informa sempre l'Arpae, "permane una situazione di variabilità con un temporaneo miglioramento nel fine settimana anche se non si escludono rovesci sparsi sui settori appenninici nella giornata di domenica.



Rovesci diffusi sono previsti lunedì, con temperature in calo. Seguirà un miglioramento da martedì con temperature in graduale aumento".