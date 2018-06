Eletta la nuova Consulta per l'Informazione

Questa mattina il mondo della informazione e della comunicazione ha eletto il nuovo direttivo. Per i professionisti in testa alle preferenze Paolo Crescentini seguito da Roberto Chiesa. Eletti anche Antonio Fabbri e Franco Cavalli mentre per i pubblicisti sono stati eletti Marco Cardinali, Luca Pelliccioni e Pietro Masiello. In rappresentanza degli editori sono stati aletti Roberto Boccalatte e Paolo Villani. A tutti gli eletti - in particolar modo a quelli di Rtv - gli auguri di tutti i colleghi e dell'Azienda.