Morte di Luciana Alpi il collega di Ilaria, Torrealta "era stanca ma mai rassegnata"

Il giornalista propose di legare il nome di Ilaria al concorso di Riccione, poi diventato DIG

E morta a Roma Luciana Alpi, la mamma di Ilaria, la giornalista del Tg3 uccisa nel 1994 a Mogadiscio, in Somalia, insieme al collega Miran Hrovatin.



Luciana aveva 85 anni, 24 dei quali spesi a cercare la verità, tra le contraddizioni e le lacune di una versione ufficiale che non la convinse, tanto da spendersi per sostenere la causa di Hashi Omar Hassan, unico colpevole per la giustizia italiana dell'omicidio dei due inviati del tg3 a Mogadiscio, ma che Luciana considerava l'ennesima vittima di una serie di depistaggi.



E che infatti, solo recentemente, è stato assolto “se ne è andata senza sapere i nomi degli autori e dei mandanti dell'omicidio di Ilaria -scrive il sindaco di Riccione Renata Tosi, Comune che istituì il premio giornalistico intitolato alla giovane inviata Rai, poi diventato Dig Award, su del collega di Ilaria, Maurizio Torrealta.





Proprio in questi giorni il gip di Roma si deve pronunciare sulla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura



Nel video l'intervista a Maurizio Torrealta