Conferenza pubblica sull'Angelologia a Dogana

Angelologia, la psicologia degli angeli: questo il titolo della Conferenza pubblica di ieri sera al Centro Sociale di Dogana. L'iniziativa è stata organizzata dalla Associazione Olistica l'Universo Dentro in collaborazione con il Centro Sociale.

Una serata a livello informativo e culturale, per scoprire una disciplina antica di analisi della personalità. La conferenza si è basata sul metodo descritto dall'autore Igor Sibaldi nel testo “Il libro degli Angeli e dell'io celeste”. Questa disciplina è un'analisi della personalità, quello che in altri termini potremmo definire come Io superiore.

La relatrice Patrizia Leonardi, insegnate diplomata con specializzazione in yogaterapia e yoga posturale ha iniziato un percorso di conoscenza dell'Angelologia con corsi di formazione e tanta ricerca. Proprio da Sibaldi ha ottenuto l'abilitazione all'insegnamento del metodo “ Maestri Invisibili”.

Mercoledì 20 giugno, inizierà il corso di Angelologia con la stessa Patrizia Leonardi a Falciano presso l'Associazione Olistica L'universo Dentro.