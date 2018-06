Attiva-mente anche a New York per la Conferenza sui Diritti delle Persone con Disabilità

Ultimo giorno della undicesima Conferenza sui Diritti delle Persone con Disabilità a New York.

È un appuntamento annuale e riunisce tutti gli Stati che hanno ratificato la Convenzione ONU sulle persone con disabilità.

San Marino presente con una delegazione dell'Associazione Attiva-mente.

Durante l'appuntamento internazionale si è riflettuto sull'importanza di implementare la convenzione in tutte le sue parti. Ma il dibattito sammarinese si è concentrato anche sul diritto delle persone con disabilità alla partecipazione politica.

È stata inoltre l'occasione per raccogliere contatti e approfondire il progetto ancora in divenire con la rete di piccoli Stati d'Europa per un ulteriore coordinamento sulla disabilità.



Nel video l'intervista al Presidente Associazione Attiva-mente, Mirko Tomassoni



Silvia Sacchi