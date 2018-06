Rifiuti: cassonetti pieni per mezzi rotti

Due macchine danneggiate, pressochè contemporaneamente. Così l’Azienda di Stato per i Servizi spiega i problemi che si si sono verificati nell’ultimo periodo rispetto alla raccolta dei rifiuti dai cassonetti. Il servizio di raccolta stradale è andato avanti con il solo mezzo di riserva. L'Azienda precisa anche che "tutto il personale operativo sta intervenendo ogni giorno per sopperire alle carenze in tempi ragionevoli e offrire ai cittadini un servizio all’altezza delle aspettative". Intanto, con turni di lavoro supplementari, si sta ripristinando il regolare svolgimento del servizio di raccolta su tutto il territorio e, da lunedì, i cassonetti torneranno ad essere svuotati regolarmente. Mentre continua l'azione di presidio su tutto il territorio, l'Azienda chiede la piena collaborazione dei cittadini affinché possano essere segnalate le situazioni critiche direttamente al Servizio di Igiene Ambientale consentendo una maggior tempestività di intervento. E’ possibile fare segnalazioni chiamando i numeri 0549-903062 e 0549-941540 o in alternativa scrivere all’indirizzo di posta: igieneurbana@aass.sm.