Cala l'uso dei social per le notizie

Diminuisce l'uso dei social media, lo dice il Digital News Report 2018 della Reuters. Infatti secondo la ricerca è calato il numero di persone che usa Facebook per le notizie. Ma allo stesso tempo si assiste all'aumento di altre piattaforme, come WhatsApp. A preoccupare la metà degli intervistati è la veridicità delle notizie “social”. Il dato è più alto in paesi come Brasile, Spagna e Stati Uniti. Nel rapporto si scopre anche che nei Paesi del Nord Europa, c'è stato un aumento significativo del pagamento delle notizie online con la punta della Norvegia che raggiunge quasi il 30%.