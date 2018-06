Marina Militare: il 20 giugno la presentazione delle 'campagne d'istruzione 2018'. Rtv media partner

Mercoledì 20 giugno alle ore 12:30, a bordo di nave Amerigo Vespucci in sosta presso l'Arsenale Militare di La Spezia in occasione dell'evento internazionale SeaFuture, sarà presentato il programma di tutte le campagne d'istruzione 2018.



Sul ponte della "nave più bella del mondo", alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli, saranno descritte le attività che le navi scuola della Marina svolgeranno a favore degli allievi della prima classe dell'Accademia Navale di Livorno, degli allievi delle scuole Sottufficiali di Taranto e La Maddalena e dei Volontari in Ferma Prefissata Quadriennale.



Anche quest'anno le unità a vela della Marina Militare - spiega una nota - saranno impegnate insieme al Cacciatorpediniere Luigi Durand De La Penne nel corso del periodo estivo per la formazione e l'addestramento degli allievi secondo le tradizioni ed i valori etici, che ieri come oggi, continuano ad ispirare gli uomini e le donne di mare. Nave Vespucci porterà nuovamente il tricolore in Nord Europa, mentre nave Palinuro si addestrerà in Mediterraneo Centrale, spingendosi fino in Mar Nero.



Nave De La Penne si spingerà oltre le "colonne d'Ercole" per toccare le sponde atlantiche dell'Africa Centrale, mentre le unità a vela minori Orsa Maggiore, Caroly e Corsaro II, graviteranno nel Mediterraneo Centrale ed Occidentale. "La presenza delle unità in addestramento in contesti marittimi diversificati - rende noto la Marina Militare - assicurerà una proficua attività di presenza e di promozione del made in Italy in aree diverse e eterogenee garantendo un efficace ritorno d'immagine per le Forze Armate italiane e per tutto il Paese". Media partner dell'evento sono: Rai Uno Linea Blu, RTV San Marino, RTL 102.5, Rivista Italiana Difesa, Report Difesa, AgenziaNova.