Tv sudcoreana a San Marino per raccontare la vita di Mi Seon e Giovanni

Ciak si gira. Riprese iniziate dalla troupe sudcoreana di Tv Chosun, per realizzare un episodio del programma "International Couple, Love is for everybody", documentario sulle coppie composte da almeno un sudcoreano che vivono in tutto il mondo.

La troupe formata da 3 giornalisti e 1 interprete racconta la quotidianità di Mi Seon Kang, unica donna sudcoreana a San Marino, sposata con il sammarinese Giovanni Maiani.

Primi ciak al Centro Sanitario di Serravalle per documentare una normale visita di routine di Mi Seon, "perche - spiega Giovanni - in Corea non esiste la sanità pubblica".

Altro momento clou la presentazione davanti alla Reggenza in occasione dei prossimi Giochi del Mediterraneo di Tarragona della Squadra Nazionale di Taekwondo, di cui fa parte anche il figlio di Mi Seon, Francesco Seynghyun.

Ma riprese anche nella loro casa, tra le vie del centro storico, durante l'incontro con il Segretario di Stato Marco Podeschi e all'interno del Multieventi Sport Domus.



Silvia Sacchi