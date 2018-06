Presentata l'Associazione Internazionale dei Parlamentari per la Pace, un progetto dell'Universal Peace Federation (UPF)

Creare un forum di Parlamentari di tutte le nazioni che operino per ricercare soluzioni concrete e praticabili alle problematiche mondiali. È questo l'obbiettivo del progetto dell'UPF, Universal Peace Federation. Riunire figure che sostengano i diritti umani per costruire società sicure. Come spiega Giorgio Gasperoni presidente UPF di San Marino, la Repubblica in considerazione della sua storia può e deve dare il proprio contributo.



Sono già più di 150 i parlamentari che hanno aderito a questa iniziativa. Qui a San Marino l'invito è stato inoltrato a tutti i consiglieri tra cui Luca Santolini di Civico 10, rappresentante di San Marino all'OSCE, e Francesco Mussoni del PDCS a cui è stato chiesto di riportare in Europa la visione e le opinioni sulla situazione internazionale di San Marino. Il mandato principale dei parlamentari dovrà essere quello di mediatori tra Governo e società civile.



Nel video interviste a Giorgio Gasperoni (Presidente UPF San Marino) e Carlo Zonato (Presidente UPF Italia)