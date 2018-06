Reggenti in visita a Chiesanuova tra storia e ospitalità

A far da "cicerone" il Capitando di Castello Marino Rosti

Prosegue il tour dei Capitani Reggenti Palmieri e Ciacci nei Nove Castelli della repubblica. Oggi è stata la volta di Chiesanuova. A far da cicerone il Capitano di Castello Marino Rosti.



Una bella giornata di sole ha fatto da cornice alla visita della Reggenza a Chiesanuova e a raccontare la storia e le eccellenze del Castello ci ha pensato il Capitano Marino Rosti. L'appuntamento era fissato per le 16.30 in Piazza Salvatore Conti che può annoverare la fontana di Tonino Guerra, una delle ultime opere dello sceneggiatore di Fellini. Altra opera di interesse in piazza la Casa del Castello progettata dall'ingegnere sammarinese Gino Zani. In un clima di grande cordialità il Capitano Rosti ha poi fatto da cicerone ai Reggenti in una passeggiata di oltre un'ora alla “scoperta” dei luoghi simbolo del Castello. Ca' Busignano - primo nucleo urbano - il Poggio, la chiesa intitolata a San Giovanni Battista, la casa colonica dove sorgeva anticamente la chiesetta che diede il nome al Castello. Un minitour a piedi di circa due chilometri con cui la Reggenza ha mostrato interesse per la realtà locale che ha ricambiato con la cortesia e l'ospitalità che da sempre le sono proprie.