18 giugno 1943: Nasce Raffaella Carrà

È nata a Bologna con il nome di Raffaella Maria Roberta Pelloni, ma è conosciuta da cinquant'anni in TV con il nome di Raffaella Carrà.



Uno dei volti più noti della piccolo schermo, è stata showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva e autrice.



Il suo debutto nel mondo televisivo a soli sette anni nel 1969, come valletta in "Tempo di Musica". I primi successi arrivarono però con la celebre "Canzonissima", trasmissione in cui la showgirl affiancò il conduttore Corrado in un ruolo finora inedito: quello della showgirl.



Raffaella si mostrava già come un'artista eclettica, in grado di passare dal canto al ballo, incarnando la modernità dei tempi con la gestualità e il modo di vestire.



Sfornati in quegli anni grandi successi della musica come "Tuca Tuca", "Ma che musica maestro!", "Rumore" e "Tanti auguri".



Negli anni '80 le viene affidata una trasmissione tutta sua, chiamata "Pronto Raffaella?", il primo programma Rai di mezzogiorno.



Grande successo arriva negli anni '90, con la conduzione del programma "Carràmba! Che sorpresa", che entrerà nelle case degli italiani di sabato sera per diverse stagioni.



L'ultimo lavoro sul piccolo schermo italiano è nel 2013, come coach al talent show The Voice of Italy. Nell'estate 2017 diventa produttrice musicale per uno dei suoi concorrenti del programma, Samuel Pietrasanta.