50esimo del gemellaggio San Marino Città - Città di Arbe presentato ai Capi di Stato

La delegazione partirà tra pochi giorni verso l'isola croata. Oggi udienza ufficiale dai Capitani Reggenti con la presentazione di tutte le iniziative per celebrare l'evento

22 giugno 1968. La firma al Patto di gemellaggio sanciva una amicizia basata su una comunanza di valori e tradizioni nelle origini del Santo Marino. Dalla sua terra natale alla Repubblica da lui fondata, passando il mare. “Una tappa importante, i 50 anni – ricorda ai Capi di Stato il Segretario per i Rapporti con le Giunte di Castello, Guerrino Zanotti – e una organizzazione messa in moto da tempo, guidata dalla Giunta di Città per un evento che acquisita – dice – una valenza nazionale”.



23, 24 e 25 giugno ad Arbe in un ricco programma di celebrazioni. Culmine: il 25 giugno, in concomitanza con la festa della repubblica croata. Per l'occasione, una emissione filatelica, presentata dal responsabile dell'Ufficio Filatelico e Numismatico Gioia Giardi, e realizzata da Cristian Ceccaroni: il profilo del Monte e il campanile del Duomo di Arbe; al centro il Santo, a unire idealmente due territori e due popoli.



In dono San Marino porterà l'opera d'arte – selezionata tramite bando della Segreteria Interni – realizzata da Leonardo Bianchi “Blanco”: si chiama “Scolpire il tempo”, svelata in anteprima e solo in forma privata ai Capi di Stato. Dai Capitani Reggenti, Stefano Palmieri e Matteo Ciacci, il saluto alla delegazione - sarà guidata dal Segretario al Territorio, Augusto Michelotti - e il compiacimento per le iniziative promosse "dal Paese e dalle istituzioni a sostegno di una ricorrenza che è segno della solidità di un legame".



Nel video, le interviste al segretario di Stato ai Rapporti con le Giunte di Castello, Guerrino Zanotti e al Capitano di Castello di San Marino Città, Maria Teresa Beccari



AS