20 giugno 2018: Maturità. La carica dei 100

prime indiscrezioni: usciti in Italia Bassani, De Gasperi e Moro

Oggi in Italia e a San Marino iniziano gli esami di maturità.



A San Marino il fatidico giorno è giunto quest'anno per cento studenti, di cui 52 del Liceo Scientifico, 22 del Linguistico, 16 del Classico e 10 dell'Economico.



Tutti si cimenteranno oggi nella prima prova scritta di italiano. Dopodomani ci sarà invece la seconda prova caratterizzante l'indirizzo di studio, mentre il 25 giugno la terza prova riguardante più materie con i quesiti a risposta singola.



Anche in Italia per 500mila studenti la prima prova della Maturità 2018. Prime indiscrezioni:



Lo scrittore Giorgio Bassani è stato scelto per una delle tracce della prima prova di italiano della maturità 2018. Si tratta di un brano del suo più famoso libro, Il giardino dei Finzi Contini.



la Cooperazione Internazionale per il tema storico, con De Gasperi e Moro in particolare. I volti della solitudine per il componimento di Arte. Sono queste le tracce della prima prova di italiano della maturità 2018



A tutti loro in bocca al lupo da San Marino RTV!